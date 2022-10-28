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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 10:32

Her hafta deri değiştiriyor! Yılan adam

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik isimli bir adam, yılda 100 bin kişiden sadece birinde görülen oldukça nadir hastalıktan muzdarip. Eksfolyatif dermatit olarak isimlendirilen hastalığı nedeniyle Malik'in haftalık olarak vücudunda ölümcül iltihaplar oluşuyor. Hintli adam mücadele ettiği durum nedeniyle yaşadığı bölgede “yılan adam” olarak isimlendiriliyor.

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