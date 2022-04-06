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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:37

Her biri servet değerinde! İşte dünyanın en pahalı yiyecekleri

Tanesi binlerce dolar olan bir mantar olabilir mi? Ya da bir kase çorba için binlerce dolar verir misiniz?

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