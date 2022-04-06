Her biri servet değerinde! İşte dünyanın en pahalı yiyecekleri

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Dünyanın dört yanında birçok egzotik meyve, sebze ve nadir bulunan yemekler on binlerce dolara alıcı buluyor. İşte dünyanın en pahalı yiyecekleri

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10. Safran Hindistan baharatı safron dünyanın en pahalı baharatı. Baharat aslında çok yerde görülen Safran bitkisinden üretiliyor.

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Ancak yarım kilo Safran baharatı çıkarabilmek için 50 000 ile 75 000 çiçeğin işlenmesi gerekiyor.Baharatın kilosu 1000 dolar ile 10000 dolar arasında değişiyor.

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9. Dansuke Karpuzu Normal bir karpuzun 6100 dolar olması mümkün mü? Kuzey Japonya'da yetişen karpuzlar hem rengi hem de kıvamıyla normal bir karpuzdan ayrılıyor.

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6100 dolarlık bu karpuz siyah renkte ve gevrek bir kıvama sahip. Kuzey Japonya'da yetişen Dansuke karpuzu sezon başına 65 tane yetişiyor.

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8. Yubari Kavunu Bir başka Japon meyvesi olan Yubari kavunu aslında ABD manavlarında 50 ile 150 dolar arasında bulunabiliyor. Fakat iki Yubari kavunu var ki benzersiz özellikleriyle 26 000 dolara alıcı buldu.

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Bu kavunlar volkanik tüf oranı fazla toprakta yetiştiği için dünyanın en lezzetli ve sulu kavunları. Ayrıca kusursuz bir küre şekline ve yumuşak bir kabuğa sahip.

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7-Matsutake Mantarı Japonya, Çin ve Güney Kore'deki farklı çeşit ananas ağaçlarında yetişen bu mantar türünün fiyatı tanesi 90 dolar ile 905 dolar arasında değişiyor.

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Bu kadar pahalı olmasının sebebi yetişme şeklinden kaynaklanıyor. Ağaç kökü ile simbiyotik ilişki ile yetişen bu mantar toplandığında aynı yerden başka mantar yetişmiyor. Bu yüzden Japonlar tarafından 'Mantarların Kralı' olarak adlandırılıyor.

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6. Chocopologie Knipschildt Danimarkalı çikolata firması Knipschilt'ın ürettiği dünyanın en pahalı çikolatası nın yarım kilosu 2600 civarında.

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El yapımı çikolatalar yüzde 70 oranında Valrhona kakaosu içeriyor. Bitter versiyonu en pahalısı ve sadece ön sipariş üzerine üretiliyor.

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5. Kobe sığır eti Dünyanın en iyi sığır etinin Japonya'da Wagyu ineklerinin eti olduğu söylenir. Haliyle en iyi biftek de Kobe sığır etinden yapılır.

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Ancak bu eti almak isteyenler pamuk elleri cebe atmak zorunda. Çünkü 200 gramlık fileto 100 dolardan fazla ediyor. Kilosu 770 dolar edebiliyor.

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4.Elmas Havyar Beluga balığının yumurtasından elde edilen Elmas Havyarı fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Yarım kilosu 8400 dolar ile 15500 dolar arasında değişiyor.

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Bu havyarı özgün yapan ürediği balık. Beluga balığı 120 milyon yıldır dünyada olsa da soyu tükenmek üzere ve daha çok da Hazar denizinde bulunuyor.

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3. Beyaz yer mantarı Beyaz yer mantarı mantarların "kutsal kadehi" olarak anılıyor. Fiyatının pahalı olması yoğun tadı, aroması ve bulunmasının zorluğu.

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1 kilosu 2720 dolar ve 8400 dolar arasında satılıyor. Mantar sadece İtalya ve Hırvatistan'ın belli bölgelerinde yetişiyor. Bugüne kadar satılan en pahalı mantar da bu türden: Tamı tamına 330 000 dolar.

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2. Kuş Kafesi Çorbası Dünyanın en nadir yemeklerinden. Çin'de 400 yıldır yapılan çorbanın bir başka ismi de "Doğunun Havyarı".

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İnsanların yiyebildiği en pahalı hayvansal gıda olarak dikkati çekiyor. Hong Kong'ta çorbanın kasesi 30 doları buluyor. Çorbanın kilosu 910 dolar ile 4535 dolar arasında.

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1. Altın Evet yanlış duymadınız. Bu değerli metali yiyenler de var. Üstelik metal, plastik gibi nesneleri yeme hastalığı olan Pica hastalığına sahip bireyleri kastetmiyoruz.

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Altın birçok yemekte kullanılarak tüketilebiliyor. Bir kil 'yenebilir altın'ın değeri 33 000 ile 110 000 dolar arasında değişebiliyor.