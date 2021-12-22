Hayatta kalabilmek için lağıma giriyor!

Lağımın içine dalıyorlar.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle tıkanan kanalları açmak için lağım temizleyicileri insan ve kimyasal atıkların içine dalıyor.
Aşırı yağış alan Dakka'da 15 milyona yakın bir nüfus yaşıyor.
EM Altyapı sorunları bulunan kentte kanalizasyonların tıkanması büyük bir problem.
Bu soruna karşı lağım temizleyicilerine başvuruluyor.
Ancak bu kişiler hiçbir koruyucu önlem almadan mikroplarla dolu lağım suyunun içine dalıyor.
Lağım temizleyicileri işlerini yaparken, nefeslerini tutmak zorunda kalıyor.
Her yıl onlarcası mesleklerinden ötürü yakalandıkları çeşitli hastalıklardan ölüyor.
Lağım temizleyicileri günde 4.50 sterlinden başlayan ücretler kazanıyor. Bu da 80 TL gibi bir ücrete tekabül ediyor.