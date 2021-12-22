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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:06

Hayatta kalabilmek için lağıma giriyor!

Meslekleri hem zor hem de büyük bir tehlike barındırıyor. Adeta ölüme meydan okuyorlar. Üstelik birçok insan için bu mesleği yapabilmek epey rahatsız edici olacaktır.

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