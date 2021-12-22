Hayatta kalabilmek için lağıma giriyor!

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle tıkanan kanalları açmak için lağım temizleyicileri insan ve kimyasal atıkların içine dalıyor.

Ancak bu kişiler hiçbir koruyucu önlem almadan mikroplarla dolu lağım suyunun içine dalıyor.

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Lağım temizleyicileri günde 4.50 sterlinden başlayan ücretler kazanıyor. Bu da 80 TL gibi bir ücrete tekabül ediyor.