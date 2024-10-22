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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:12

'Hayalet Ordu' gün ışığına çıkarıldı! Savaş sanatında devrim

1944'de II. Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanları yaşanıyordu. ABD, okyanus ötesinden gelerek savaşa katılmış, müttefik devletler Avrupa'ya geniş çaplı bir çıkarma harekatı planlıyordu.