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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 01:43

Han Yunus'tan Refah'a göç

Abluka altındaki Han Yunus'ta ölümle burun buruna yaşayan Gazzeliler, güneydeki Refah kentine göç etti.

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