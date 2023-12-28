Han Yunus'tan Refah'a göç

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istemişti.
Han Yunus kentine düzenlenen saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, Nasır Hastanesi'ne getirildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi çevresini hedef aldığına dikkati çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etmiştİ.
Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun Han Yunus kentinde Filistin Kızılayına ait merkezin üst katlarına topçu atışıyla saldırı düzenlediği belirtilmişti.