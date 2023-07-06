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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 13:38

Hacılar Osmanlı yadigarı Medine Tren İstasyonu Müzesi'ni ziyaret etti

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu'nun kutsal topraklardaki son istasyonu Medine Tren İstasyonu, hacıların ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Müze olarak kullanılan ve içinde Osmanlı Devleti ve Suud Hanedanına ait bazı eşyaların sergilendiği tren istasyonu, Medine'de bulunan hacılar tarafından ziyaret edildi.

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