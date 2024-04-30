Hac mevsimi öncesinde binlerce Müslüman Mescid-i Haram'ı ziyaret etti
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram, Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul ediliyor. Her yıl milyonlarca Müslümanın hac ve umre için ziyaret ettiği 7 minareli Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biri sayılıyor. Mescid-i Haram ve içinde yer alan Kabe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'den sonra çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Açık ve kapalı ibadet alanlarına sahip mescid, toplamda 400.800 metrekarelik bir alanı kaplamakta ve 820.000 kişilik kapasiteye sahip. Mescid-i Haram, yılın her günü dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.