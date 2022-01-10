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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:21

Güneş'in etrafında Satürn benzeri halkaların bulunduğu ortaya çıktı

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, gezegenimizin on katı büyüklüğüne ulaşabileceğini, ancak Güneş'in etrafında yer alan ve Satürn'dekine benzer halkaların bu durumu engellediğini gösterdi. Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin ilk oluşum aşamasında bu halkaların basınç oluşturarak gezegenlerin bugünkü şeklini ve uzaklığını ortaya çıkardığını söyledi. Bununla birlikte araştırmacılar, yeni bulguların, daha önceki çalışmaların eksik kısımlarını tamamlayarak astronomi biliminde önemli bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

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