Google dünyadan neyi gizliyor! Kullanıcıların dikkatinden kaçmayan detay

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Askeri üslerden gizemli adalara kadar, dijital haritalama hizmetinin kullanıcılardan gizlediği sansürlü konumlar insanların dikkatini daha çok çekiyor. Bu konumlarda neler olduğunu araştıran insanlar aslında 'yasaklanmalarını' anlamıyor.

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Öte yandan Fransa'da yer alan Prison de Montluçon hapishanesi Google Maps'te buzlanarak gizleniyor. Orta Fransa'da konumlandırılan bu hapishane, aslında bir ilk değil. Zira Fransa'nın belirli bölgelerinde yer alan hapishaneler ve bazı hastaneler bu şekilde buzlanıyor.

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2018 YILINDA ÖZEL İSTEKTE BULUNMUŞTU

Özellikle uydu görüntülerinin buzlandığı görülüyor. Aslında bu hareketin bir sebebi de bulunuyor. 2018 yılında Fransa hükümeti, Google'dan ülkede bulunan hapishanelerin görsellerinin çekilmesine yönelik bir istekte bulundu.

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Bu isteğin de temelinde ise hapishaneden kaçış hikayesi yatıyor. Paris yakınlarında bulunan bir hapishaneden kaçan meşhur katil Redoine Faid ve suç ortakları Google'ın bu hizmetini kullanarak kaçtığı düşünülüyor.

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Bir diğer konum ise Fransız Polinezyası Moruroa oluyor. Burasının saklanmak istenmesinin temelinde ise adanın nükleer testler için kullanılması yatıyor. Gizemli olarak kayıtlara geçen bu ada, Güney Pasifik Okyanusunda yer alıyor.

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ABD'de bulunan bir cadde ise kaçırma vakalarına sahne olduğu için tamamen bulanık bir şekilde görünüyor. Ohio'da yer alan 2207 Seymour Caddesindeki sansürlü ev özellikle 2002 ve 2004 yılları arasında gerçekleşen meşhur Ariel Castro kaçırma olaylarının yaşandığı yer.

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Yaşanan kan donduran olayda üç genç kadını kaçıran Castro, yıllarca onları evinde esir tuttu. Nihayet kadınlardan birisi kaçıp polise gidince olaylar ortaya çıktı ve adam ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Adam savunmasında, 'ben bir canavar' değilim demişti.

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NEDEN BÖYLE GÖRÜNDÜĞÜNÜ EV SAHİBİ DE BİLMİYOR

İngiltere'de yer alan Stockton-on-Tees'de bir ev sebebi bilinmeyen bir şekilde buzlanmış durumda. Evde yaşayan kişi 2000 yılından beri evde yaşadığını ancak evinin neden böyle göründüğünü bilmediğini söyledi.

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Bir diğer konum ise Rusya'dan geliyor. Jeannette Adası, Google Maps'te tamamen siyaha boyanmış şekilde görülüyor. Sibirya denizine yakın bir konumda bulunan ada çoğunlukla buzla kaplı ancak siyaha boyalı şekilde gözükmesinin hiçbir nedeni yok. Ada hakkındaki tek tartışma ABD ve Rusya arasında ve hangi ülkeye ait olduğu noktasında gerçekleşmiş olması.

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KUZEY KORE'NİN SOL TARAFINDA BUZLU ALANLAR VAR

Kuzey Kore dışa kapalı yapısıyla dikkat çekerken, Google Maps'te ülke yer alıyor. Yine de kıyı şeridinde yer alan büyük bir alan tamamen bulanık şekilde görülüyor.

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Alaska'da bulunan Amchitka Adası hakkındaki ilginç durum ise adanın belirli kısımlarının bulanık belirli kısımlarının açık olması. Öte yandan Amchitka Adası, 1950'ler, 60'lar ve 70'lerde ABD'nin yeraltı nükleer denemelerinin yapıldığı yerdi. Bu sebeple bulanık yerlerin nükleer deneylerin yapıldığı alanlar olduğu düşünülüyor.

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Askeri üsler de uygulamada bulanık ve buzlu gösteriliyor. Ayioi Anargyroi Askeri Üssü, Atina'da yer alıyor ve tamamen buzlanmış durumda. Bu tarz bir gizleme genellikle 'ulusal güvenlik' ile ilgili olarak gösteriliyor.

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Google Maps'te yasaklı olan bir diğer konum ise İspanya'da yer alan Patio de los Naranjos oluyor. Hükümet binalarının bulunduğu alan tamamen engelli durumda.