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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 10:41

Google dünyadan neyi gizliyor! Kullanıcıların dikkatinden kaçmayan detay

Google'ın haritalar hizmeti dahilinde dünyanın neredeyse her köşesini görebiliyoruz ancak bazı noktalar var ki Google bile onları gizliyor. Google'da görülmeyen ve yasaklanmış konumlar arasında pek çok bölge ve alan bulunuyor.

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