Gizlenen Türk piramitleri! Çin tarafından yasaklı bölge olarak kabul ediliyor

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Çin'in Xian şehrine 100 km uzaklıkta olan Qin Ling Shan Dağları'nda Ön-Türk Uygarlıkları tarafından inşa edilen 300 metre yükseklikte 100 piramit yer alıyor.

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İlk kez 1957 yılında görüntülenen Çin'in Şensi bölgesinde süren bir araştırma bir başka Türk gerçeğini de gözler önüne seriyor.

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1994 yılında bilim adamı Hartwig Hausdof, kendisinin çektiği karelerin bir kaçının yayınlanmasına izin verdi ve bu fotoğraflarda Türk tarihi gerçeği ortaya çıktığı iddia ediliyor.

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M.Ö. 2500 yılları civarında inşa edildiği düşünülen piramitlerin olduğu bölge Çin tarafından yasaklı bölge olarak kabul ediliyor.

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Piramitlerin içinde ileri teknikle mumyalanmış kişiler olduğu öne sürülüyor.

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Ayrıca Piramitler içindeki Ön-Türkçe yazıtlar üzerinde de araştırma başlatılamamıştır.

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Piramitlerin yüksekliği ve şekli itibariyle ilgi çekmemeleri için Çin hükümeti tarafından kamufle edildiği de iddia ediliyor.

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Piramitlerde Türk Mumyalar var!

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Bir başka iddiaya göre bu piramitlerin içinde Urumçi Mumyaları adı verilen mumyalar yer alıyor.

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Birincisinin 44 yaşında olduğu iddia edilen mumya tam 3000 yıllık.

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Lolan adı verilen bir başka mumya ise en yaşlı kadın mumyalarından ve Lolan da 1600 yıllık.

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Bu mumyaların Mısır mumyalarına nazaran çok daha iyi ve ileri teknolojide yapılduğu iddia ediliyor.

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Ayrıca mumyalar üzerinde ameliyat izlerinin de olduğu ve dikişlerin at kılıyla yapıldığı belirtiliyor.

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İşte gerçek fotoğraflarla Çin'deki Türk Piramitleri...

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Türk tarihi ile ilgili her şeyi bildiğinizi mi iddia ediyorsunuz? Bir kez daha düşünün... İşte Türk tarihi hakkındaki inanılmaz gerçekler!

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