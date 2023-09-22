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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 13:55

Gergedanları koruma çabaları nihayetinde sonuç verdi! Sayıları artışa geçti

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir hayvan olan beyaz gergedanları koruma çabaları nihayetinde sonuç verdi. Çok sayıda Afrika ülkesinin koruma tedbirleri aldığı beyaz gergedanların sayısı 11 yıl aradan sonra ilk kez artışa geçti.

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