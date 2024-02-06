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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 10:57

Gerçek değerini öğrenince şok oldu! Çöpün içinde servet çıktı

Kimilerinin çöp kenarında, kimilerinin ikinci el dükkanlarda bulduğu, bazılarının yıllardır evinde duran, bazılarına ise miras kalan bu eşyaların gerçek değerleri sizi çok şaşırtacak. İşte çöpün içinden çıkan ve işe yaramaz diye atılan birbirinden değerli eşyalar...

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