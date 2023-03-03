Gelmiş geçmiş en etkili fotoğraflar! İşte hikayeleri

12 yaşındaki Diego Frazão Torquato, onu müzikle tanıştıran öğretmeninin cenazesinde keman çalıyor. Öğretmeni ona müzik yoluyla yoksulluk ve şiddetten uzaklaşması için yardım etmiş.
2011'de Mısır'da başlayan olaylarda Kahire'li Hristiyanlar, meydanda namaz kılan müslümanları koruyor
2009'da Avustralya'nın Victoria eyaletinde çıkan ve Siyah Cumartesi olarak anılan büyük orman yangınında hayatta kalmayı başaran bir kualaya su içiren itfaiye görevlisi
Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde Ramazan Bayramında dağıtılan yemeklerden almaya çalışan Hintli evsiz erkekler...
Mart 1993'te Hindistan'ın Bombay kentinde seri halinde patlamaların meydana geldiği dönemde, Labrador Retriever cinsi bir köpek(ismi:Zanjeer); 3 buçuk kilo civarında patlayıcı, 600 fünye, 249 el bombası ve 6 bin 406 kurşun bularak binlerce insanın hayatını kurtardı. Hindistan'ın kahraman köpeği olan Zanjeer, 2000 yılında öldüğünde büyük bir cenaze töreni düzenlendi ve o cenaze töreninden bir kare...
ABD'deki 11 Eylül saldırısında Dünya Ticaret Merkezi'nden aşağıya düşen bir adam. Amerika onu 'Düşen Adam' olarak anıyor
Güney Fransa'da ağırlıklı olarak çingenelerin yaşadığı St Jacques'te 5 yaşındaki sigara içen bir çocuk
2008'de Myanmar'da yağan şiddetli yağmur yüzünden evi yıkılan ve evsiz kalan genç bir adam ağlıyor
Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde meydana gelen heyelanda sahibi ölen köpek, sahibinin mezarı başında duruyor
İkinci Dünya Savaşı'nda bu tankta görev yapan Rus asker, yıllar sonra görev yaptığı tankı bulduğunda yanına çöküyor
Mart 2011'de Japonya'da yaşanan tsunami felaketi sonrası yaşadığı yerden geriye kalan yıkıntılar arasında oturup ağlayan genç bir kadın, tsunami sonucu evini ve pek çok yakınını kaybetti
Greg Cook, Alabama'da meydana gelen Tornado Kasırgasının ardından yıkılan evinden sağ çıkan köpeğine sarılıyor
Hindistan'ın Cuttack kentinde meydana gelen selde yavru kedileri kurtarıp başında sepetle taşıyan kahraman Hintli bir erkek, 2011