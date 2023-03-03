Gelmiş geçmiş en etkili fotoğraflar! İşte hikayeleri

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Açlıktan eriyen bir çocuk ve elini tutan bir misyoner

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Auschwitz'te bir gaz odası

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23 saatlik başarılı geçen bir kalp nakli operasyonu sonrasında kalp cerrahı ve yardımcısı

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Baba ve oğul (2009 - 1949)

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12 yaşındaki Diego Frazão Torquato, onu müzikle tanıştıran öğretmeninin cenazesinde keman çalıyor. Öğretmeni ona müzik yoluyla yoksulluk ve şiddetten uzaklaşması için yardım etmiş.

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1994 yılında Çeçenistan'da terk edilmiş bir piyano görüp çalmaya başlayan bir Rus asker

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Erkek kardeşinin öldürüldüğünü öğrenen genç bir adam

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2011'de Mısır'da başlayan olaylarda Kahire'li Hristiyanlar, meydanda namaz kılan müslümanları koruyor

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2009'da Avustralya'nın Victoria eyaletinde çıkan ve Siyah Cumartesi olarak anılan büyük orman yangınında hayatta kalmayı başaran bir kualaya su içiren itfaiye görevlisi

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Terri Gurrola, 7 ay Irak'ta görev yaptıktan sonra döndüğü Amerika'da kızına kavuştu

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Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde Ramazan Bayramında dağıtılan yemeklerden almaya çalışan Hintli evsiz erkekler...

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Mart 1993'te Hindistan'ın Bombay kentinde seri halinde patlamaların meydana geldiği dönemde, Labrador Retriever cinsi bir köpek(ismi:Zanjeer); 3 buçuk kilo civarında patlayıcı, 600 fünye, 249 el bombası ve 6 bin 406 kurşun bularak binlerce insanın hayatını kurtardı. Hindistan'ın kahraman köpeği olan Zanjeer, 2000 yılında öldüğünde büyük bir cenaze töreni düzenlendi ve o cenaze töreninden bir kare...

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ABD'deki 11 Eylül saldırısında Dünya Ticaret Merkezi'nden aşağıya düşen bir adam. Amerika onu 'Düşen Adam' olarak anıyor

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Alkolik bir baba ve oğlu

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2013'te Bangladeş'te çöken bir binada birbirine sarılı vaziyette ölü bulunan çift

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Mars'ta gün batımı

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Güney Fransa'da ağırlıklı olarak çingenelerin yaşadığı St Jacques'te 5 yaşındaki sigara içen bir çocuk

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2008'de Myanmar'da yağan şiddetli yağmur yüzünden evi yıkılan ve evsiz kalan genç bir adam ağlıyor

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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde meydana gelen heyelanda sahibi ölen köpek, sahibinin mezarı başında duruyor

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1 Ekim 1940'ta Kanada'da askere giden babasına doğru koşan bir çocuk

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İkinci Dünya Savaşı'nda bu tankta görev yapan Rus asker, yıllar sonra görev yaptığı tankı bulduğunda yanına çöküyor

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Çiçeğin gücü!

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Mart 2011'de Japonya'da yaşanan tsunami felaketi sonrası yaşadığı yerden geriye kalan yıkıntılar arasında oturup ağlayan genç bir kadın, tsunami sonucu evini ve pek çok yakınını kaybetti

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Katolik bir kadın ve Protestan kocasının mezarı, Hollanda, 1888

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Greg Cook, Alabama'da meydana gelen Tornado Kasırgasının ardından yıkılan evinden sağ çıkan köpeğine sarılıyor

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Rusya'da 1943 Kursk Savaşı öncesi dua eden asker

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Hindistan'ın Cuttack kentinde meydana gelen selde yavru kedileri kurtarıp başında sepetle taşıyan kahraman Hintli bir erkek, 2011

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Bir Afgan, ABD'li askerle çayını paylaşıyor