Gazzeli kardeşler yıkıntılar arasında yakacak arıyor

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hizmetlerinin kesilmesine neden olan yakıt sıkıntısı bölge halkını hayatta kalmak için ilkel yöntemlere sevk ediyor.

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İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için Han Yunus'taki evlerini terk edip Refah kentine aileleriyle birlikte Refah kentine sığınan Filistinli Kerim, Yasin ve Mansur El Braim kardeşler, yakacak olarak kullanmak için İsrail saldırılarında harabeye dönen binaların enkazından kağıt ve karton toplayarak evlerinin yolunu tutuyor.