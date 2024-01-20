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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 11:36

Gazzeli kardeşler yıkıntılar arasında yakacak arıyor

İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için Han Yunus'taki evlerini terk edip Refah kentine aileleriyle birlikte Refah kentine sığınan Filistinli Kerim, Yasin ve Mansur El Braim kardeşler, yakacak olarak kullanmak için İsrail saldırılarında harabeye dönen binaların enkazından kağıt ve karton toplayarak evlerinin yolunu tutuyor.

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