Gazze'deki geçici limanın inşası devam ediyor! İnsani yardımlar buradan yapılacak

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi kıyısına kurulması ve buradan insani yardımların ulaştırılması planlanan geçici iskelenin inşasının devam ettiğini duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de yüzer Kıyı Ötesi Ortak Lojistik (JLOTS) iskelesinin inşası devam ediyor. İskele, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve insani yardım ortaklarının Gazze halkına insani yardım ulaştırmasına destek olacak. Birleşik Devletler Ulaştırma Komutanlığı ve Birleşik Devletler Avrupa Komutanlığı insani yardımların ulaştırılmasını desteklemektedir" denildi.
"GÜNDE İKİ MİLYON ÖĞÜN YEMEK DAĞITILABİLECEK"
ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Pat Ryder, Mart ayında yaptığı açıklamada söz konusu iskelenin yapımının yaklaşık 60 gün süreceğini belirtti.