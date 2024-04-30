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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 15:20

Gazze'deki geçici limanın inşası devam ediyor! İnsani yardımlar buradan yapılacak

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi kıyısına kurulması ve buradan insani yardımların ulaştırılması planlanan geçici iskelenin inşasının devam ettiğini duyurdu.

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