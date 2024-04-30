Gazze'deki geçici limanın inşası devam ediyor! İnsani yardımlar buradan yapılacak

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi kıyısına kurulması ve buradan insani yardımların ulaştırılması planlanan geçici iskelenin inşasının devam ettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de yüzer Kıyı Ötesi Ortak Lojistik (JLOTS) iskelesinin inşası devam ediyor. İskele, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve insani yardım ortaklarının Gazze halkına insani yardım ulaştırmasına destek olacak. Birleşik Devletler Ulaştırma Komutanlığı ve Birleşik Devletler Avrupa Komutanlığı insani yardımların ulaştırılmasını desteklemektedir" denildi.

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Basın Sözcüsü Pat Ryder, "Gazze halkına gemiden kıyıya insani yardım ulaştırılmasına olanak tanıyan bir roll-on/roll-off iskelesi kurulacak. İskelenin yaklaşık 60 gün içinde tamamen faaliyete geçmesini bekliyoruz; bu sayede günde iki milyon öğüne kadar yemek dağıtımı yapılabilecek" demişti.