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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 22:07

Gazze'deki Bosnalılar tahliye ediliyor

İşgalci İsrail'im saldırıları devam ederken Gazze Şeridi'nden yabancı vatandaşların tahliyesi devam ediyor. Son olarak Gazze'den tahliye edilen Bosna Hersek vatandaşları Saraybosna'ya ulaştı.

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