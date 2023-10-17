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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:43

Gazze'de yaşam savaşı

İsrail ordusunun havadan ve karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, yaşam mücadelesi veriyor.

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