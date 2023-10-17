Gazze'de yaşam savaşı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.
İsrail ordusunun hem havadan hem karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
İsrail, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.
Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almasının ardından bölgede yaşayan Filistinliler, ekmek alabilmek için az sayıda hizmet vermeye devam eden fırınların önünde kuyruk oluşturdu.