Gazze'de yaşam savaşı

İsrail ordusunun hem havadan hem karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

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Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almasının ardından bölgede yaşayan Filistinliler, ekmek alabilmek için az sayıda hizmet vermeye devam eden fırınların önünde kuyruk oluşturdu.