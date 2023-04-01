Gazze'de İsrail sınırındaki tüneller! Olası bir saldırıya karşı nöbet tutuyor

Abluka altındaki Gazze'de İsrail sınırı yakınlarındaki tünellerde nöbet tutan Kudüs Seriyyeleri birliğinin komutanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde bulundukları tünellerin İsrail saldırılarına karşı direniş için inşa edildiğini söyledi.

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Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okuyarak nöbet tuttuklarını kaydeden birliğin komutanı, tünellerin İsrail uçakları veya teknolojik araçlarının hedefi olmaktan uzak ve korunaklı olduğunu aktardı.