Gazze'de acının ta kendisi... Soykırımdan kaçıyorlar ama güvenli bir yer yok!

Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından, Han Yunus'taki Selka beldesi ve mahalleleri, Karara beldesi ve mahalleleri, Beni Suheyla beldesi ve mahalleleri, Abasan beldesi ve mahalleleri, Huzaa beldesi ve mahalleleri, Şeyh Nasır beldesi ve mahalleleri, Satr ve Mahatta bölgeleri ile kent merkezinin boşaltılması çağrısında bulundu.