  • $33,5287
  • 36,6774
  • 2618.57
  • 9907.38

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2024 Cuma 17:28

Gazze'de acının ta kendisi... Soykırımdan kaçıyorlar ama güvenli bir yer yok!

İsrail ordusu acımasız saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlatan soykırım devleti pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın boşaltılmasını istedi.