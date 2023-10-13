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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 12:51

Gazze sınırında gerilim yükseliyor: İsrail tank ve zırhlı araç sevkiyatını artırdı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gazze kenti ve bölgenin kuzeyindeki halka, güneye gitmeleri için bu gece 23.00'e kadar süre verdi. Hamas ise halktan yerinde kalmalarını istiyor. Gelişmeler, kara harekatının iyice yaklaştığı yönündeki endişeleri artırdı.

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