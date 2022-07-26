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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:38

Fransa'da kuraklık alarmı! 86 bölgede su kullanımına kısıtlama

Fransa'da kuraklıktan etkilenen 86 bölgede şebeke suyu kullanımı kısıtlandı.

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