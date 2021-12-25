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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:13

Fosilin içinde 66 milyon yıl önceye ait embriyo bulundu

Çin'in Jiangxi eyaletinde 66 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde embriyo bulundu.

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