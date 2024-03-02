film gibi kurtarma operasyonu! İtfaiye erleri kahraman ilan edildi

İtfaiye yetkilileri olayla ilgili, "(Ekip) hızlı ve ustaca manevralarıyla yaklaşık 40 dakikada mağduru güvenli bir şekilde kurtardı. Bugün operasyona katılan tüm üyelerle inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardığınız için teşekkür ederiz!" açıklamasını yaptı.

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İtfaiyenin operasyonu basında kahramanca olarak nitelendirilirken Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg ise "Louisville Şehri adına, bugün olay yerine koşan ve Clark Memorial Köprüsü'ndeki kamyon sürücüsünü cesurca kurtaran itfaiyeci Bryce Carden'a ve diğer ilk müdahale ekiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. O, kahramanca çabalarınız sayesinde hayatta." dedi.