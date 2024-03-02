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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 14:51

film gibi kurtarma operasyonu! İtfaiye erleri kahraman ilan edildi

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir TIR, trafik kazası sonucu köprüde baş aşağı asılı kaldı. TIR'ın şoförü, vinç yardımıyla gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. İtfaiye ekibi, film sahnesini andıran bir operasyonla TIR nehre düşmeden önce müdahale ettikleri için yerel basında kahraman ilan edildi.

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