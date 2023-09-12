  • $26,8887
  • 28,8327
  • 1651.7
  • 8176.34

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 14:52

Fas'ta depremzedeler için sahra hastaneleri kuruldu

Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremden zarar gören bölgelerde birçok sahra hastanesi kuruldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.