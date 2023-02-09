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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 12:33

Eye bebek anne ve babasız büyüyecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde enkaz altından doğan Eye bebek, anne ve babasız büyüyecek. Anne ve babası ile 3 kardeşini depremde kaybeden bebeğin ailesinden kimse kalmadı. Enkazdan çıkarıldığında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan bebek, Afrin'deki Ceyhan hastanesine tedavi altına alındı.

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