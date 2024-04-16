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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:17

Evrende olması beklenen 8 korkunç olay! Dünya'nın manyetik kutupları yer değiştirecek

Evren sürekli genişliyor ve bu evrenin küçük bir köşesinde hayatlarımızı sürdürüyoruz. Koca evrene kıyasla küçücük olana dünyamızda bile her an farkında olmadığımız bir sürü şey gerçekleşiyor. Peki koca evrende neler oluyor? Zaman evreni nasıl etkileyecek? Dünya'nın ve Güneş'in ileride başına geleceklerden ne kadar haberdarız?

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