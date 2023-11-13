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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 07:11

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı verildi

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

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