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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 23:22

Ermenilerden çirkin provokasyon... Molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla saldırdılar

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grup güvenlik güçlerine saldırdı.

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