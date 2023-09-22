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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 01:10

Ermeni halkından Paşinyan'a protesto

Ermenistan'daki hükümet karşıtı gösterilerde bazı protestocular gözaltına alındı.

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