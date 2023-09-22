Ermeni halkından Paşinyan'a protesto

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da icra ettiği antiterör operasyonu sonrasında hükümet karşıtı gösteriler sürerken, bazı protestocular gözaltına alındı.

Ermenistan basınındaki haberlere göre, hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Erivan'da ana caddelerde trafiği durdurma girişiminde bulunan bazı göstericiler de gözaltına alındı.

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, "kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme, anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları yapma ve ateşli olmayan silah taşıma" suçlamasıyla en az 28 kişi gözaltına alındı.