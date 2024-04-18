Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı! Binlerce kişi tahliye edilecek

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

3 / 4



Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti. Endonezyalı yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkardı.