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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 08:58

Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı! Binlerce kişi tahliye edilecek

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

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