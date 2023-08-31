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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 17:14

En tembel vatandaş olmak için yarışıyorlar! 14 gündür sadece yatıyorlar

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden 'uzun yatma' yarışmasına katılanlar, 300 saati geride bıraktı.

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