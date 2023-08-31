En tembel vatandaş olmak için yarışıyorlar! 14 gündür sadece yatıyorlar

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Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada kalan 8 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için yatmaya devam ediyor.

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2021'de de yarışmaya katılan Dubravka Aleksic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kalanlardan yorgun olanımız yok. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Kimse merak etmesin, hepimiz iyiyiz, sağlıklıyız." dedi.

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Aleksic, bu yıl da kazanmayı hedeflediğini ve sonuna kadar gideceğini söyledi.

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Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada bugün 14'üncü güne giren yarışmacılar 300 saati geride bıraktı.

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Bu arada, yarışma kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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