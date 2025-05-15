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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 13:15 |

Emevi meydanı doldu taştı! Karar Suriyelileri sevindirdi

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından, ülkede kutlamalar devam ediyor. Suriye'nin batısındaki Tartus kentinde toplanan halk, kararı sevinç gösterileriyle karşıladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak yaptırımların kaldırılacağını duyurmuştu.

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