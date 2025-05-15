Emevi meydanı doldu taştı! Karar Suriyelileri sevindirdi

Araştırmacı Hasan Dıgeyim ise "Suriyeliler bu günü ikinci kurtuluş gününe benzetiyor. Gerçekten de öyle. İnsanlar ekonomik ve güvenlik konularıyla ilgilenir. Milli sermaye ve ülkeyi terk edenler hepsi geri dönecek. Suriyeliler, yaptırımların olmadığı ülkelerine geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.