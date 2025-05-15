Emevi meydanı doldu taştı! Karar Suriyelileri sevindirdi

Suriye'nin birçok ilinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından kutlamalar yapıldı.
Şam'daki kutlamalara çocuklarıyla katılan Nazir Ramadan, AA muhabirine, büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.
Mecide Neba ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Erdoğan, bu yaptırımların kaldırılması için ısrar etti. 14 yıl sonra tarifsiz bir duygu içerisindeyiz. Çok şükür." dedi.
10 yaşındaki Zeynep de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür ederek, ailesiyle kutlamaya geldiklerini söyledi.
Araştırmacı Hasan Dıgeyim ise "Suriyeliler bu günü ikinci kurtuluş gününe benzetiyor. Gerçekten de öyle. İnsanlar ekonomik ve güvenlik konularıyla ilgilenir. Milli sermaye ve ülkeyi terk edenler hepsi geri dönecek. Suriyeliler, yaptırımların olmadığı ülkelerine geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.