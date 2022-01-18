Dünyayı alarma geçirdi! Yanardağ felaketinde adalar tamamen battı

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TSUNAMİ ALARMI

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda meydana gelen ve birçok ülkede tsunami riski oluşmasına neden olan su altı volkanı patlaması, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından işletilen Himawari-8 uydusu tarafından görüntülendi.

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Patlamanın şiddeti uzaydan çekilen görüntülere de yansırken, felaketin bilançosu da netleşmeye başladı. Aralarında Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülkede tsunami riski oluşurken, patlamaya ev sahipliği yapan yaklaşık 105 bin nüfuslu Tonga'da yaşanan iletişim hattı kesintilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Tsunami uyarısının yapıldığı ülkelerde dalgalar yükselirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü.

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2 BİN 300 KİLOMETREDEN DUYULDU

Uzmanların bin yılda bir görülecek bir olay olarak nitelediği patlama Tonga'ya 2 bin 300 kilometre mesafedeki Yeni Zelanda'dan da duyulurken, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Tonga'nın başkenti Nukualofa'da birçok teknenin kıyıya vurduğunu açıklamıştı.

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Şehrin volkanik malzeme ile kaplandığını ifade eden Ardern, küçük ada ülkesi ile iletişimin sınırlı olduğunu belirtti. Ardern, iletişimi sağlayan ve deniz altından geçen kabloların onarımı konusunda Tonga'ya yardım etmeye hazır olduklarını da sözlerine eklemişti.

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BÖLGEYE UÇAK GÖNDERDİLER

Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasının tsunamiyi tetiklemesinin ardından, hasarı değerlendirmek için bölgeye uçak yolladı.

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BBC'de yer alan habere göre, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bölgenin ve deniz seviyesine yakın olan adaların ilk etki değerlendirmesine yardımcı olmak" için bölgeye uçak gönderildiği belirtildi.

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TSUNAMİ FELAKETİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tsunaminin "önemli hasara" yol açtığını söyledi.

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna (IFRC) göre de afetten bölgedeki on binlerce insan etkilenebilir.

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Fiji'deki IFRC yetkilisi Katie Greenwood, BBC'ye verdiği demeçte, acilen yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Tonga'da patlamadan veya patlamanın bir sonucu olarak tsunami dalgasından ve su baskınından etkilenen 80 bin kadar insan olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

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TAMAMEN DENİZE BATTILAR

Uydu görüntüleri, bazı uzak adaların tamamen denize battığını gösteriyor.

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Uzmanlara göre, Tonga'daki yanardağ patlaması on yıllardır bölgede meydana gelen en şiddetli patlamalardan biri.

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Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, önceki gün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

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Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.