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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:43

Dünyayı alarma geçirdi! Yanardağ felaketinde adalar tamamen battı

Tonga'da meydanan gelen yanardağ patlaması tsunamiyi tetikledi. Çok sayıda ülkeyi alarma geçiren yanardağ felaketi tam 2 bin 300 kilometreden duyuldu. Felaketin ardından bazı adaların denize gömüldüğü anlar saniye saniye uydu görüntülerine yansıdı.

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