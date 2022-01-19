  • $13,6143
  • 15,4426
  • 793.962
  • 1979.83

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:45

Dünyanın sonu böylemi gelecek! Bilim insanlarından korkutan açıklama

Dünya'nın çekirdeğinin tahminlerden daha hızlı soğuduğu tespit edildi. Araştırmacılar magmada bulunan elementin tahminlerden daha fazla iletken olduğunu tespit etti. Bu da gezegenimizin daha hızlı bir şekilde çorak bir kayaya dönüşeceğini gösteriyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.