Dünyanın sonu böylemi gelecek! Bilim insanlarından korkutan açıklama

Evrendeki bütün cisimler gibi yaşama ev sahipliği yapan Dünya'nın da bir son kullanma tarihi var. İnsanlık müdahalesi Dünya'yı halihazırda yaşamaya elverişsiz hale getiriyor. Öte yandan Dünya'nın kendisi de bir süre sonra yaşanamaz hale gelecek. Bunun sebebi ise aşırı sıcak olan Dünya'nın çekirdeğinin giderek soğuyor olması.

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Tıpkı Mars gibi çekirdek soğuyunca Dünya çorak bir kaya parçasına dönüşecek. Gezegenimiz Dünya 4.5 milyar yıl önce şimdi olduğundan çok daha sıcaktı. Zaman içerisinde yeryüzü soğuyarak sertleşti ve yaşanabilir bir hale geldi.





İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) araştırmacılarına göre magma ile çekirdek kabuğu arasında bulunan bir mineral çekirdeğin tahminlerden hızlı soğumasına neden oluyor. Bridgmanite adındaki bu mineralin varlığı zaten biliniyordu. Ancak bulunduğu konum itibariyle ilk kez 1962 yılında Ural Dağları'nda keşfedilen bridgmanitenin çekirdekteki davranışı hakkında pek bilgi etmek mümkün değildi.