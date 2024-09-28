Dünyanın 'kalbi' Türkiye'de attı! 3 ayrı hastanın kalp ameliyatı canlı yayınlandı

Robotik/Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Zirvesi





Bu yıl 3'üncüsü yapılan "Robotik/Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Zirvesi: Kalp Cerrahisinde Paradigma Değişimi ve Kalp Takımı" başlıklı zirveye, yurt içinden gelen hekimlerin dışında 10 ülkeden alanında uzman cerrahların katıldığı bilgisini veren Durdu, kalp cerrahisinde teknolojinin hızla ilerlediğini ve bu yeniliklere adapte olabilmek için genç cerrahların eğitimine büyük önem verilmesi gerektiğini bildirdi.





Durdu, "Bu zirve, yeni nesil cerrahlarımızın en son teknolojilerle tanışması ve kendilerini geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sundu." dedi.