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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:53

Dünyanın 'kalbi' Türkiye'de attı! 3 ayrı hastanın kalp ameliyatı canlı yayınlandı

Türk cerrahlar tarafından göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastanın canlı yayında gerçekleştirilen kalp ameliyatı, yurt içi ve dışında 300'den fazla hekim tarafından izlendi.