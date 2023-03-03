Dünyanın gözü orada! Keops Piramidi'nde gizli geçit bulundu

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Yıllardır gizemi çözülemeyen ve nasıl inşa edildiği konusunda sırrını koruyan Mısır Piramitlerinde yeni bir bulguya daha imza atıldı.

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Kahire'de bulunan Giza piramitlerinin en büyüğü olan Keops Piramidi'nin (Kral Khufu Piramidi) içinde kralın mezar odasına götürebileceği düşünülen yeni bir gizli geçit keşfedildi.

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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, Piramitler Keşif Projesi sonuçlarının açıklanması kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Keops Piramidi'nin içinde 9 metreden uzun ve 2,1 metre genişliğinde bir geçit bulunduğunu söyledi.

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Keops Piramidi'nin içindeki en önemli uluslararası keşif "Masrawy" isimli internet sitesinin haberine göre, projeye katılan Mısırlı arkeolog Zahi Havvas, Keops Piramidi'nin içindeki en önemli uluslararası keşifle karşı karşıya olduklarını ve bu keşfin dünyada büyük yankı uyandıracağını ifade etti.

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Havvas, "Kral Khufu'nun mezar odasının bulunamadığını düşünüyorum ve bu geçidin Kral Khufu'nun mezar odasını koruduğuna inanıyorum. Daha fazla sırrı ortaya çıkarabilmemiz için araştırmayı tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.

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Geçidin nasıl açılacağına karar vermek için piramidin içinde küçük bir delik açılması veya küçük bir robot yerleştirilmesi öneriliyor.

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Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, 140 metre yüksekliğinde ve Giza piramitlerinin en büyüğü.

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