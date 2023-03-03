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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 11:30

Dünyanın gözü orada! Keops Piramidi'nde gizli geçit bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Keops Piramidi'nde arkeologların 7 yıl boyunca süren çalışmaları sonucunda, gizli bir geçit bulundu. Yeni geçidin nereye çıkacağı henüz bilinmiyor. Mısırlı arkeologlar piramidin içindeki keşfin dünyada büyük yankı uyandıracağını söylüyor.

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