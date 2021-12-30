Dünyanın gizemli delikleri! İçiniz ürperecek...

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Antarktika'nın 2 bin metre altında, dünyanın en tuhaf gözlemevi...

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IceCube Neutrino Observatory bilinen gözlemevlerinden çok farklı. O, nötrinolar olarak adlandırılan ve ışık hızıyla Dünya'dan geçen yakalanması zor atom altı parçacıkları gözlemlemekle görevli Güney Kutbu'ndaki dev bir teleskop. Bu yüzden de bilim insanları, bir nötrinonun buzun moleküllerini oluşturan atomlardan biriyle çarpışması şeklindeki nadir durumu izleyebilmek için buzu kullanıyor.



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Dev teleskop, Güney Kutbu'ndaki Antarktika platosunun altında 2 bin 438 metre kadar derinlikte inşa edildi. Antarktika buzulunun ultra şeffaf yapısında, IceCube'ün optik sensörleri mavi ışığı tespit edebilecek.

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BÜYÜK MAVİ DELİK Denizin ortasında 305 metre çapında devasa bir çukur ve dünyada en iyi dalış noktası.

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Orta Amerika ülkelerinden Belize açıklarında bulunan Büyük Mavi Çukur gezegenin en iyi dalış noktası sayılıyor.

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1971'de ünlü bilim adamı Jaques Yves Cousteau tarafından adı tüm dünyaya duyurulan 305 metre çapında, 146 metre derinliğindeki Büyük Mavi Çukur her ne kadar dalma meraklılarının çok iyi bildikleri bir yer olsa da, böge yerlileri için hala esrarını koruyor.

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Bilim adamları Büyük Mavi Çukur un, Buz Çağı'nda, deniz seviyesinin henüz düşük olduğu bir dönemde, bir mağara olarak oluştuğunu, deniz seviyesinin yükselmesiyle yavaş yavaş sular altında kaldığını ve sonunda basınca dayanamayan mağara tavanının çökmesiyle oluştuğunu açıklıyorlar.

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Monticello Dam U.S.A ABD'nin Kalifoniya eyaletinde bulunan bu dev delik Monticello Barajına ait.

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Baraj 1953-1957 yılları arasında inşa edilmiş ve Putah Irmağı'nın önüne set çekerek Kaliforniya'da ki en büyük ikinci göl olan Berryessa Gölü'nü meydana getirmiştir.

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Fakat onu ilginç kılan şey içinde bulunan 22 metre çapındaki dev taşma savağı...

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Barajın fazla suyu buradan aşağı akarken ilk bakışta girdap oluşuyormuş hissi veriyor.

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BÜYÜK MAVİ ÇUKUR / BAHAMALAR Dünyanın en derin sualtı çukurlarından biri olan Bahamalar'daki Mavi Çukur (Dean's Blue Hole) 7 bin 300 metrekarelik koy ve 202 metre derinliğinde...

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Bahamalar'ın 265 kilometre güneydoğusundaki Long Adası'nın Clarence bölgesinde yer alan Mavi Çukur'a uçakla ulaşılamıyor.

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Her yıl onlarca kişi, çapı yüzeyde 25-35 metre arasında değişen Mavi Çukur'a dalmak için bölgeye akın ediyor.