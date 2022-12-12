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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 14:40

Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Doğru bildikleriniz meğer yanlışmış

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