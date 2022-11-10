Dünyanın en yüksek binaları! Görenleri kendilerine hayran bırakıyorlar

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 828 metre uzunluğuyla Dünya`nın en uzun binası olan Burj Khalifa.

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Çin'in Şangay kentindeki 632 metre uzunluğundaki Şangay Kulesi.

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Suudi Arabistan`ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen dünyanın en yüksek 3. binası konumunda bulunan 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi.

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Çin'in Shenzhen kentinde Çin'in en yüksek 2. dünyanın ise en yüksek 4. binası olan 600 metre uzunluğundaki Ping An Uluslararası Finans Merkezi.

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Çin`in Tianjin kentindeki 597 metre yüksekliğe sahip ve 128 katlı yapımı tamamlanmamış bir gökdelen olan Goldin Finance 117.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 555 metre yüksekliğinde ve 123 katlı, Dünya`nın en yüksek 5`inci binası olarak bilinen Lotte World Tower.

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ABD'nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin yerine inşa edilen 541 metrelik One World Trade Center (Özgürlük Kulesi).

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Çin'in Guangzhou kentindeki dünyanın en yüksek 8. binası konumunda bulunan 530 metre uzunluğundaki Guangzhou CTF Finans Merkezi.

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Çin`in Tianjin kentindeki yapımı 2019`da tamamlan 530 metre yüksekliğe sahip ve 100 katlı gökdelen Tianjin CTF Finance Center.