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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:57

Dünyanın en yüksek binaları! Görenleri kendilerine hayran bırakıyorlar

Özellikle 21. yüzyılda Çin, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'nın gökdelen inşaatlarında öne çıkmasıyla teknoloji ve inşaat sektörünü buluşturan dünyanın en yüksek binaları ortaya çıktı. İşte dünyanın en yüksek 10 binası olan Burj Khalifa, Şangay Kulesi, Kraliyet Saat Kulesi, Ping An Uluslararası Finans Merkezi, Goldin Finance 117, Lotte World Tower, Guangzhou CTF Finans Merkezi, One World Trade Center (Özgürlük Kulesi), Tianjin CTF Finance Center ve China Zun'un fotoğrafları...

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