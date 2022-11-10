Dünyanın en yüksek binaları! Görenleri kendilerine hayran bırakıyorlar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 828 metre uzunluğuyla Dünya`nın en uzun binası olan Burj Khalifa.
Suudi Arabistan`ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen dünyanın en yüksek 3. binası konumunda bulunan 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi.
Çin'in Shenzhen kentinde Çin'in en yüksek 2. dünyanın ise en yüksek 4. binası olan 600 metre uzunluğundaki Ping An Uluslararası Finans Merkezi.
Çin`in Tianjin kentindeki 597 metre yüksekliğe sahip ve 128 katlı yapımı tamamlanmamış bir gökdelen olan Goldin Finance 117.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 555 metre yüksekliğinde ve 123 katlı, Dünya`nın en yüksek 5`inci binası olarak bilinen Lotte World Tower.
ABD'nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin yerine inşa edilen 541 metrelik One World Trade Center (Özgürlük Kulesi).
Çin'in Guangzhou kentindeki dünyanın en yüksek 8. binası konumunda bulunan 530 metre uzunluğundaki Guangzhou CTF Finans Merkezi.
Çin`in Tianjin kentindeki yapımı 2019`da tamamlan 530 metre yüksekliğe sahip ve 100 katlı gökdelen Tianjin CTF Finance Center.