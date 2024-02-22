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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:07

Dünyanın en yaşlı insanları burada yaşıyor! Neresi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Daha uzun bir yaşam süresi, özellikle de sağlıklı bir yaşam süresi, insan refahı için muazzam bir kazanım olarak görülse de, hastalık yükünün değişmesi, sağlık ve uzun vadeli bakım harcamalarının artması, işgücü açığı, tasarrufun azalması, yaşlılık gelir güvencesi ile ilgili potansiyel sorunlar ve çok daha fazlası gibi bir dizi zorluğu da beraberinde getirmektedir.

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