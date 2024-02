Dünyanın en yaşlı insanları burada yaşıyor! Neresi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

7 / 21



15. Çekya

65+ Yaş Nüfusun Yüzdesi: %19,6

Çekya hızla yaşlanmaktadır ve nüfusun 65 yaş üstü kesiminin bu yüzyılın ikinci yarısında tüm Çek toplumunun üçte birine ulaşması beklenmektedir. Diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Çekya'da de mevcut çalışanların katkıda bulunduğu ve fonların otomatik olarak emeklilere dağıtıldığı Pay As You Go (PAYG) emeklilik sistemi kullanılmaktadır. Ancak bu sistem, katkıda bulunanlardan daha fazla emeklinin olması durumunda istikrarsız ve zarar eden bir hale gelmektedir ki bu da gelecekte Orta Avrupa ülkesi için ciddi bir sorun teşkil edebilir.