Dünyanın en uzun yılanı hangisi? İlk 9'da bakın hangileri var

Kral kobra







Kral kobra (Ophiophagus hannah) 18 feet (5,5 metre) uzunluğuna kadar ulaşabilen dünyanın en uzun zehirli yılanıdır. Hindistan, Güneydoğu Asya ve Çin'in bazı bölgelerindeki ormanlara özgü olan bu büyük yılan, kendine özgü başlığı ve güçlü nörotoksik zehriyle ünlüdür.