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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2024 Pazartesi 17:22

Dünyanın en uzun yılanı hangisi? İlk 9'da bakın hangileri var

Dünya üzerinde kayda alınmış en büyük yılanlar ve şaşırtıcı uzunlukları....