Dünyanın en uzun yılanı hangisi? İlk 9'da bakın hangileri var

Ağlı piton
Dünyanın en uzun yılanıyla tanışın:
Ağlı piton (Malayopython reticulatus)'lar ortalama 6,1 metre uzunlukta oluyor. Fakat 1912 yılında bulunan bir ağlı pitonun uzunluğu yaklaşık 10 metre ve ağırlığı 159 kilogram olarak ölçüldü
Yeşil anakonda
Yeşil anakonda (Eunectes murinus) dünyanın en büyük ve en ağır yılanlarından biridir. Boyu 30 9,1 metreye kadar uzayabiliyorr ve ağırlığı 227 kg kadar çıkabiliyor
Bodur piton
Maki pitonu (Simalia amethistina) olarak da bilinen ametistin pitonu, bazı türleri 27 fit (8,2 metre) uzunluğa ulaşabilen dünyanın en uzun yılan türlerinden biridir.
Afrika kaya pitonu
Afrika kaya pitonu (Python sebae) Afrika'daki en büyük ve en korkunç yılanlardan biridir. Yetişkin pitonlar genellikle 10 ila 16 fit (3 ila 6 metre) uzunluğundadır. Ancak bazıları 24 fit (7,3 metre)'ye kadar büyüyebilir
Hint pitonu
Hint pitonu (Python molurus), Gezegendeki en büyük yılan türleri arasındadır ve yetişkinlerin çoğu yaklaşık 10 feet'e (yaklaşık 3 metre) ulaşır. Ancak bazıları bununla da kalmaz, büyümeye devam eder ve 20 fit (6,1 metre) gibi dudak uçuklatan uzunluklara ulaşabilirler.
Kral kobra
Kral kobra (Ophiophagus hannah) 18 feet (5,5 metre) uzunluğuna kadar ulaşabilen dünyanın en uzun zehirli yılanıdır. Hindistan, Güneydoğu Asya ve Çin'in bazı bölgelerindeki ormanlara özgü olan bu büyük yılan, kendine özgü başlığı ve güçlü nörotoksik zehriyle ünlüdür.
Boa yılanı
Boa yılanı, tipik olarak 6 ila 10 fit (1,8 ila 3,1 metre) arasında uzayan, ancak bazı türleri 18 fit'e (5,5 metre) kadar ulaşabilen, zehirli olmayan büyük bir yılandır.
Birmanya pitonu
Birmanya pitonu (Python bivittatus) dünyanın en büyük yılan türlerinden biridir. Genellikle 15 feet (4,6 metre) civarında uzar, ancak bazı türleri 17 feet'e (5,18 metre) yaklaşır.