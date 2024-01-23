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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 11:59

Dünyanın en uzun demiryolu... Turistlerden bölgeye yoğun ilgi

Trans Sibirya Demiryolu, toplam 8,3 bin km uzunluğuyla Rusya'nın ve dünyanın en uzun demiryolu oldu. 1891-1916'da inşa edilen demiryolunun Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki bölümünde yük trenleri güçlü ek lokomotiflerle donatılıyor. Rusya'nın ana ulaşım arteri olan Trans-Sibirya Demiryolu'nda yük trenleri günün her saatinde birbiri ardına sefere çıkarken demiryolunun çevresindeki yerleşim yerleri yerel halk arasında oldukça popüler konuma ulaştı. Demiryolunun çevresi eşsiz manzaralara sahip olduğundan turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

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