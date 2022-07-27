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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:52

Dünyanın en ucuz tatil yerlerini sıraladı! Listede Türkiye de yer alıyor

Birleşik Krallık'ın postane servislerinden Post Office, Britanyalıların gidebileceği en ucuz tatil yörelerini belirledi.

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