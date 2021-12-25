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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:30

Dünyanın en tehlikelisi! Yakınından dahi geçmeyin

Dallarının altında bile durmanın ölümcül olduğu belirtilen dünyanın en tehlikeli ağacı olan Manşinel ağacı, ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi. Zehirli beyaz özsu salgıladığı için dokunan kişiyi ölüme götüren ağacın meyvesi ise yeşil elmaya benziyor.

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