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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:24

Dünyanın en soğuk yerinde hayat

Britanyalı fotoğrafçı Bryan Alexander, eksi 50 dereceye varan soğukta kamplardaki yaşamı, geleneksel giysileri avcılık ve balıkçılık faaliyetlerini izledi.

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