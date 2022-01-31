Dünyanın en soğuk yerinde hayat

Britanyalı fotoğrafçının karelerinde tundraya yayılan 1000 ren geyiğinden oluşan sürü ve kuzey ışıkları da yer aldı.

Bir bursla Grönland'ın kuzeyinde küçük bir Inuit topluluğunda 4 ay geçiren Britanyalı fotoğrafçı o günden beri Arktik bölgelerdeki halkları fotoğraflıyor.

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Arktik bölgelerde 'yerli' halklara mensup insanların sayısı giderek azalıyor, ancak Sibirya'nın ıssız topraklarında kalan bu az sayıdaki kişi, bölgenin yalıtılmışlığı yüzünden geleneksel yaşam biçimini hem kültürel hem de ekonomik olarak sürdürüyor.