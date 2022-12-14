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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 14:02

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'da hayat! Canlı, cansız her şey donuyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk'da 250 bin kişi yaşıyor.

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