Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'da hayat! Canlı, cansız her şey donuyor

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1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

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Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.

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Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

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Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.

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Bölge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.

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Bölge mineral açısından ise oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya'da bulunan altın madenlerinin yüzde 40'ının bulunduğu bir şehir. Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.

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Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.

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Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 kilometre güneyindeki Oymyakon Köyü'nde 1926 yılında ölçülen -71.2 derece, Kuzey Yarınmküre'de ölçülen en düşük sıcaklık olma özelliğini taşıyor.

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