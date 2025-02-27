Dünyanın en soğuk şehri! Canlı, cansız her şey donuyor

Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.
Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.
Bölge mineral açısından ise oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya'da bulunan altın madenlerinin yüzde 40'ının bulunduğu bir şehir. Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.
Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 kilometre güneyindeki Oymyakon Köyü'nde 1926 yılında ölçülen -71.2 derece, Kuzey Yarınmküre'de ölçülen en düşük sıcaklık olma özelliğini taşıyor.