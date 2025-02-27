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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 13:04 |

Dünyanın en soğuk şehri! Canlı, cansız her şey donuyor

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

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