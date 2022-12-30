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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 10:02

Dünyanın en sıra dışı sahaları! İşte özellikleri

Alışveriş merkezi çatısından, İsviçre'nin Alpleri'nde iki bin metre yüksekliğe sahip ilginç futbol sahaları dikkat çekiyor. İşte Mirror gazetesine göre dünyanın en ilginç futbol sahaları...

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