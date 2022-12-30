Dünyanın en sıra dışı sahaları! İşte özellikleri

Roma'nın antik Felice Su Kemeri'nin yanında bulunan Campo Gerini arazisinde tarihe tanıklık eden bir futbol sahası.

Deniz seviyesinden 2.000 metre yükseklikte bulunan Ottmar Hitzfeld Stadyumu, Avrupa'nın en yüksek futbol sahasıdır. İsviçre Alpleri'nde bulunuyor ve FC Gspon'a ev sahipliği yapıyor.

1991'de terk edilmiş bir okulun kalıntıları, Somali'nin Mogadişu kentinde tozlu bir sahada derme çatma odacıklar içinde maç izleyen futbolseverler.

Man City'nin yıldızı Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un resminin olduğu, büyüdüğü Sao Paulo'nun Perus semtinde bir futbol sahası.

İsviçre'deki Cenevre Gölü'nün üzerindeki bulunan bu futbol sahasında maç yapmak oldukça keyifli olabilir.

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Portekiz'in Braga takımının stadının kale arkası yok. Çünkü bir kale arkasında boş bir arazi, diğer kale arkasında dağlar var.