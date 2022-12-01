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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:38

Dünyanın en pahalı kahvesi! Misk kedisinin midesinde mayalanıyor

Endonezya'nın ünlü Bali adası, ziyaretçilerine, 'Kopi Luwak' veya 'Luwak kahvesi' olarak bilinen ve Misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinden elde edilen, dünyanın en pahalı kahvesini deneyimleme imkanı sunuyor.

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