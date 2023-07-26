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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:12

Dünyanın en ölümcül yeri! Bu suya yaklaşan canlılar taşa dönüşüyor

Tanzanya'daki Natron Gölü, içerisindeki mineral kabuklara temas eden canlıları anında mumyalaştırdığı için dünyanın en ölümcül gölü olarak anılıyor. Yüksek baz oranına sahip kan kırmızı göl, sahip olduğu ürkütücü hayvan ölüleri nedeniyle insanların ilgisini çekiyor. İşte dünyanın en tehlikeli gölünden fotoğraflar...

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